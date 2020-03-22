كورونا يصيب البلجيكي فلايني

أصيب البلجيكي مروان فلايني، المحترف في صفوف نادي شاندونغ لونينغ الصيني لكرة القدم، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردته بعض التقارير الإعلامية.

وبحسب موقع "Sina Sport"، فقد اتضحت إصابة الدولي البلجيكي السابق، صباح أمس السبت، بناء على البيانات التي تم الحصول عليها من تقرير لجنة الصحة في بلجيكا.

وأشار المصدر إلى أنه جرى نقل فلايني إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانضم بذلك فلايني إلى مجموعة من لاعبي ونجوم كرة القدم، الذين سقطوا ضحية لفيروس كورونا، مثل نجم نادي يوفنتوس ومنتخب الأرجنتين، باولو ديبالا، وأسطورة نادي ميلان، باولو مالديني.

وبلغ عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، أكثر من 307 آلاف شخص، شفي منهم حوالي 93 ألفا، فيما توفي أكثر من 13 ألفا حتى الآن.

المصدر: matchtv.ru