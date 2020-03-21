العدوان اللدودان "يونايتد وسيتي" يتفقان على القيام بعمل خيري

تعاون قطبا مدينة مانشستر الإنجليزية الكروي، اليونايتد والسيتي على مساعدة ودعم بنوك الطعام الموجودة في مدينتهم خلال أزمة وباء كورونا، بتبرعهما بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني.

وقرر الجاران اللدودان اليونايتد والسيتي، واستجابة لمبادرة أطلقها المشجعون، التبرع كل واحد منهما بمبلغ 50 ألف جنيه إسترليني لصالح صندوق تراسيل، الذي يقدم الدعم لأكثر من 1200 بنك للطعام في المدينة.

وقال بيان مشترك للناديين يوم السبت: "نحن فخورون بالدور الذي يلعبه جمهورنا في مساعدة بنوك الطعام المحلية، ونحن ندرك الصعوبة التي من المتوقع أن تواجهها هذه الهيئات الخيرية بسبب تأثير فيروس كورونا".

وأضاف البيان "وفي ظل التحديات التي يواجهها مجتمعنا فإنه يسعدنا أن نتكاتف مع جماهير مشجعينا لمساعدة أعضاء مجتمعنا الضعفاء ضمن مدينة موحدة".

وستعوض هذه المساعدات المالية كميات الطعام التي اعتاد الناديان تقديمها لبنوك الطعام خلال أيام مبارياتهما.

وتوقفت دوريات كرة القدم في إنجلترا حتى نهاية شهر أبريل المقبل، على الأقل بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "رويترز"