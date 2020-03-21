شاهد.. حارس مرمى مصري يتحدى حامي عرين ليفربول والبرازيل

انضم أحمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر وفريق بيراميدز لكرة القدم، لحملة تحدي البقاء بالمنزل، التي أطلقها نجوم الساحرة في العالم، لنشر التوعية لدى الجماهير، لمكافحة فيروس كورونا.

ونشر أحمد الشناوي مقطع فيديو لمشاركته في تحدي "إبقى في منزلك - Stay At Home"، فقام بتعقيم يديه ومن ثم اللعب بـ"بكرة المناديل".

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ووجه حارس مرمى منتخب "الفراعنة" رسالة تحد لحارس مرمى منتخب البرازيل ونادي ليفربول الإنجليزي أليسون بيكر، زميل الدولي المصري محمد صلاح، في صفوف "الريدز".

وأطلق عدد من نجوم كرة قدم، تحدي البقاء بالمنزل من بينهم، النجم الأرجنتيني لونيل ميسي قائد برشلونة، الإيطالي فرانشيسكو توتي "إمبراطور روما"، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للسد القطري، وغيرهم، بهدف حث الجماهير على البقاء في منازلهم، تفاديا لتفشي فيروس كورونا.

وتوقف الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بقرار من رئاسة الوزراء كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، شأنه شأن معظم الدوريات في أوروبا والعالم، وذلك حرصا على سلامة الجميع.

المصدر: وكالات