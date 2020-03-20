شاهد.. ميسي يتحدى سواريز وأغويرو

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، في حملة تحدي البقاء بالمنزل، أطلقها نجوم كرة القدم في العالم، لنشر التوعية لدى الجماهير، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لميسي وهو يداعب المناديل الورقية بقدمه، وذلك بعد تلقيه رسالة تحد من من زميله السابق في برشلونة الأسطورة الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي للسد القطري، ضمن حملة بعنوان: "البقاء في المنزل - Stay At Home".

وأطلق تحدي المنزل باستخدام المناديل الورقية، عدد من نجوم كرة قدم، من بينهم الإيطالي فرانشيسكو توتي "إمبراطور روما"، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والفرنسي تييري هنري، وتشافي وغيرهم، بهدف حث الجماهير على البقاء في منازلهم، تفاديا لتفشي فيروس كورونا.

ووجه ميسي بدوره دعوة لزملائه في برشلونة، التشيلي أرتورو فيدال، والأوروغواياني لويس سواريز، والإسباني جوردي ألبا، وزميله في منتخب الأرجنتين، سيرخيو أغويرو، لأداء التحدي من بعده.

يذكر أن منافسات كرة القدم توقفت حول العالم، بسبب تفشي وباء كورونا، وتنتظر الأندية تطورات الوضع لتحديد مواعيد استكمال الموسم.

المصدر: وكالات