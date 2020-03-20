الـ"يويفا" يتخذ قرارا استثنائيا "غريبا" بشأن "يورو 2020"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بأنه لن يتم استبدال تسمية "يورو 2020" بـ"يورو 2021" بالرغم من تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية إلى العام 2021، بسبب فيروس كورونا.

وقال الـ"يويفا في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "على الرغم من أن بطولة كأس أمم أوروبا ستقام مبدئيا في الفترة من 11 يونيو ولغاية 11 يوليو 2021، إلا أن تسمية البطولة ستبقي "يورو 2020".

وكذلك يخطط الاتحاد الأوروبي بكرة القدم، وكما كان مقررا من قبل، إقامة مباريات "يورو 2020" في 12 دولة، والبطاقات المباعة ستكون صالحة في العام المقبل.

يذكر أن روسيا ستستضيف ثلاث مباريات من "يورو 2020" وستقام على ملعب "غازبروم أرينا" في مدينة بطرسبورغ، اثنتان بمشاركة المنتخب الروسي ضمن دور المجموعات، وواحدة ضمن الدور ربع النهائي للبطولة.

المصدر: وكالات