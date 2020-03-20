 
مباشر

"يويفا" يعتذر عن خطأ ارتكبه بشأن "يورو 2020"

الرياضة

Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nhi4

نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اتخاذه أي قرار بشأن تسمية "يورو 2020" بعد تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية إلى العام 2021، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الـ"يويفا" في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر": "نعتذر عن الخطأ الأخير. توضيحا للموقف: لا يوجد أي قرار بشأن اسم بطولة كأس أمم أوروبا المؤجلة إلى عام 2021".

وأضاف: "تم إرسال التغريدة السابقة عن طريق الخطأ".

إقرأ المزيد
الـ
الـ"يويفا" يتخذ قرارا استثنائيا "غريبا" بشأن "يورو 2020"

وجاء ذلك بعد ساعات من "تغريدة" أخرى نشرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي، قال فيها: "على الرغم من أن بطولة كأس أمم أوروبا ستقام مبدئيا في الفترة من 11 يونيو ولغاية 11 يوليو 2021، إلا أن تسمية البطولة ستبقي "يورو 2020".

المصدر: "twitter/UEFA" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا