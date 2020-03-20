"يويفا" يعتذر عن خطأ ارتكبه بشأن "يورو 2020"

نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اتخاذه أي قرار بشأن تسمية "يورو 2020" بعد تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية إلى العام 2021، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الـ"يويفا" في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر": "نعتذر عن الخطأ الأخير. توضيحا للموقف: لا يوجد أي قرار بشأن اسم بطولة كأس أمم أوروبا المؤجلة إلى عام 2021".

وأضاف: "تم إرسال التغريدة السابقة عن طريق الخطأ".

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.



The earlier tweet was sent by mistake. — UEFA (@UEFA) March 20, 2020

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وجاء ذلك بعد ساعات من "تغريدة" أخرى نشرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي، قال فيها: "على الرغم من أن بطولة كأس أمم أوروبا ستقام مبدئيا في الفترة من 11 يونيو ولغاية 11 يوليو 2021، إلا أن تسمية البطولة ستبقي "يورو 2020".

المصدر: "twitter/UEFA"