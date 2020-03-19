ميلو يكشف خطة لاعبي منتخب البرازيل لإيقاف ميسي

كشف الدولي البرازيلي السابق، فيليبي ميلو، لاعب فريق بالميراس لكرة القدم، خطة لاعبي منتخب "راقصي السامبا" لإيقاب قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، خلال مواجهات الغريمين التقليديين.

وقال فيليبي ميلو أن لاعبي منتخب "السامبا" كانوا متفقين على ضرب ميسي بالتناوب: "ميسي لاعب فريد، عندما كنا نلتقي، نحن منتخب البرازيل مع الأرجنتين اعتدنا القول علينا ضربه، كل لاعب مرة، نتبع المداورة".

وتابع في حديثه لصحيفة "كلارين" الأرجنتينية: "لأنه كان من الصعب مراقبته، إذا لم نفعل ذلك، لم نرغب في كسره، وإنما فقط من أجل تقليل إيقاعه وإزعاجه، الأمر تكتيكي".

AFP JUAN MABROMATA

وفي مقارنة بين النجمين ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، قال البرازيلي: "ميسي لاعب رائع، أكثر من كريسيتانو رونالدو".

وأضاف "كريستيانو يستطيع تسجيل 5 أهداف، لكن ميسي يسجل 5 أهداف ثم يساهم في تسجيل زملائه، أنه أكثر اكتمالا".

ويلعب ميلو في الوقت الحالي مع فريق بالميراس البرازيلي، ودافع من قبل عن ألوان العديد من الأندية مثل إنتر ميلان ويوفنتوس وفيورتينا وغلطة سراي التركي، وحصل في مسيرته على 180 بطاقة ملونة، من بينها 18 حمراء بسبب أسلوب لعبه الخشن.

المصدر: وكالات