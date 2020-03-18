رئيس المصري يدعي إصابة لاعبين بكورونا

كشف رئيس النادي المصري البورسعيدي لكرة القدم، سمير حلبية، إصابة لاعبين بفيروس كورونا دون الإعلان عن إصابتهم، وتمنى عدم استئناف الدوري المصري بعد فترة التوقف.

وقال حلبية، عبر برنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير: "أتمنى ألا يعود الدوري لتكن لدينا فرصة لترتيب أوراقنا جميع الأندية مع المسؤولين عن الكرة في مصر وإعادة التفكير في جميع شؤون اللعبة من الأول إلى الآخر".

وأضاف بأن هناك لاعبين مصابين بفيروس كورونا، ولكن لا يتم الإعلان عن ذلك، مؤكدا في نفس الوقت بعدم وجود إصابات بين لاعبي ناديه حتى الآن.

المصدر: "almasryalyoum"