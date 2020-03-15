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بكم قدرت خسائر يوفنتوس بسبب كورونا؟

الرياضة

بكم قدرت خسائر يوفنتوس بسبب كورونا؟
AFP ISABELLA BONOTTO
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ذكرت صحيفة La stampa الإيطالية، أن خسائر يوفنتوس قد تصل إلى 110 ملايين يورو، بسبب فيروس كورونا الذي ضرب البلاد، وتسبب في إيقاف دوري الدرجة الأولى "الكالتشيو".

وقالت الصحيفة إنه تم عقد اجتماع بين جميع الأندية الإيطالية ومسؤولي رابطة الدوري يوم الجمعة الماضي لمناقشة مسألة تفشي فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على عدم استكمال مباريات الدوري حتى إشعار آخر، ولكن هناك مخاطر حقيقية من التأجيل لفترة طويلة، ما يعني خسائر اقتصادية فادحة لجميع الأندية المشاركة في المسابقة.

وأوضحت الصحيفة أن خسائر البث التلفزيوني لمباريات فريق "السيدة العجوز" في "الكالتشيو" ودوري أبطال أوروبا تقدر بـ45 مليون يورو، وقد يخسر "اليوفي" 40 مليون يورو أخرى بسبب عقود الرعاية والمعلنين، كما سيفقد 25 مليون يورو كخسائر تتعلق بمبيعات التذاكر.

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ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب فرق الدوري قبل تعليق المباريات، وإصابة عدد من اللاعبين بالمرض، ويبتعد لاتسيو مفاجأة الموسم عنه بفارق نقطة واحدة.

ولم يخض يوفنتوس مباراة الإياب ضمن دور 16 في دوري أبطال أوروبا، عقب خسارته في مواجهة الذهاب 1-0 من أولمبيك ليون في فرنسا.

المصدر: La Stampa

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