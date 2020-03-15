مبادرة إنسانية ضخمة يقدمها رونالدو لضحايا كورونا

لم يقف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي مكتوف الأيدي إزاء فيروس كورونا المستجد، إذ وضع جميع الفنادق التي يمتلكها في بلاده تحت خدمة المشافي لعلاج المصابين.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رونالدو مستعد لتحويل جميع فنادقه إلى مستشفيات "مجانية" لعلاج مرضى كورونا.

ولم تقتصر مبادرة النجم البرتغالي على توفير الأماكن المجانية فقط، ولكن أيضا دفع رواتب الأطباء والموظفين وتكاليف المعدات والأدوية من جيبه الخاص، لمساعدة السلطات الصحية في بلاده، على التعامل مع هذه الأيام العصيبة.

👏 Cristiano transformará sus hoteles en Portugal en hospitales para ayudar en la lucha contra el coronavirus https://t.co/siXzb4AGMR Informa @nluz — MARCA (@marca) March 14, 2020

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وقام رونالدو بشراء جزيرة خاصة له وعائلته في المحيط الهادئ من أجل الابتعاد عن خطر فيروس كورونا، عقب علمه بإصابة زميله في يوفنتوس، المدافع دانييلي روغاني، بالفيروس.

وأصدر رونالدو بيانا على حسابه الشخصي في موقع "إنستغرام" جاء فيه: "العالم يمر بلحظة صعبة للغاية، والتي تتطلب الحرص الشديد من كل فرد منا، أتحدث إليكم اليوم ليس بصفتي لاعب كرة قدم، ولكن بصفة ابن وأب وإنسان يهتم بالتطورات الأخيرة التي تصيب العالم أجمع".

وغادر رونالدو تورينوالإيطالية إلى إقليم ماديرا البرتغالي يوم الاثنين الماضي، وسيبقى هناك مع زوجته جورجينا رودريغيز وأطفاله الأربعة ، لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا في إيطاليا.



المصدر: "ماركا الإسبانية"