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موناكو يمدد عقد الروسي غولوفين

الرياضة

موناكو يمدد عقد الروسي غولوفين
AFP ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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مدد موناكو الفرنسي عقد لاعب وسطه الروسي ألكسندر غولوفين لموسم واحد، حسبما أعلن السبت فريق الإمارة.

وبعد نجاحه بكأس العالم التي أقيمت في بلاده، انتقل غولوفين البالغ 23 عاما إلى موناكو بعقد حتى يونيو 2023 مقابل 30 مليون يورو قادما من تسيسكا موسكو، وبالتالي أصبح عقده الجديد يمتد حتى 2024.

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وعانى الروسي الموسم الماضي من إصابة قوية في كاحله، وخاض حتى الآن 65 مباراة مع فريقه في مختلف المسابقات، بينها 55 في الدوري المحلي، سجل فيها 7 أهداف و8 تمريرات حاسمة.

ولعب غولوفين (33 مباراة دولية و5 أهداف) 25 مباراة هذا الموسم بينها 24 أساسيا، سجل فيها 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة.

ويحتل موناكو المركز التاسع حاليا في الدوري الفرنسي بفارق نقطة عن رينس الخامس، وذلك قبل تعليق الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر : "أ ف ب"

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