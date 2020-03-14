رسميا.. تعليق النشاط الرياضي في السعودية حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، تعليق النشاط الرياضي بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات، وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذا الإجراء سيبدأ اعتبارا الغد الأحد وحتى إشعار آخر.

تعليق النشاط الرياضي في السعوديه بمختلف الالعاب الرياضيه وكافة البطولات والمسابقات #الاهليpic.twitter.com/fxan9iCySE — النادي الاهلي السعودي (@ahli_ya_jannah) March 14, 2020

ويأتي القرار من منطلق الحرص على المصلحة العامة وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، وبناء عليه تم تعليق النشاط الرياضي.

وكانت وزارة الرياضة استبقت هذه الخطوة بتعليق الحضور الجماهيري في جميع المسابقات الرياضية، للحد من انتشار الفيروس، قبل أن تعلق النشاط الرياضي بالكامل السبت.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"