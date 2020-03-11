شاهد هدف ليفربول في شباك أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال
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افتتح ليفربول الإنجليزي باب التسجيل في مباراته أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الأربعاء في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل هدف أصحاب الأرض الهولندي جيورجينيو فاينالدوم برأسية متقنة في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.
Окслейд-Чемберлен и Вейналдум вдвоем разорвали оборону «Атлетико» 😱— Матч ТВ (@MatchTV) March 11, 2020
«Ливерпуль» очень стильно открыл счет:https://t.co/fIzgDwMKXJ#ЛиверпульАтлетикоpic.twitter.com/YFHkTyFkn9
يذكر أن مباراة الذهاب في إسبانيا انتهت لمصلحة أتلتيكو بهدف دون مقابل.
المصدر: RT