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شاهد هدف ليفربول في شباك أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

الرياضة

شاهد هدف ليفربول في شباك أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال
Gettyimages.ru
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افتتح ليفربول الإنجليزي باب التسجيل في مباراته أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الأربعاء في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل هدف أصحاب الأرض الهولندي جيورجينيو فاينالدوم برأسية متقنة في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.

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يذكر أن مباراة الذهاب في إسبانيا انتهت لمصلحة أتلتيكو بهدف دون مقابل.

المصدر: RT

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