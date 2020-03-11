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إلى أين يرحل رونالدو.. في ظل تفشي فيروس كورونا في إيطاليا

الرياضة

إلى أين يرحل رونالدو.. في ظل تفشي فيروس كورونا في إيطاليا
AFP RUI SILVA
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بعد توقف مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" وتحول إيطاليا بمعظمها إلى حجر صحي كبير في ظل تفشي فيروس كورونا، يتساءل كثيرون أين نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو الآن؟.

وأوضحت صحف إيطالية وإسبانية أن النجم البرتغالي غادر إيطاليا بالفعل أمس الثلاثاء، رغم حالة الحظر المشددة على عدة مدن فيها، ليتوجه مهاجم "السيدة العجوز" إلى مسقط رأسه في البرتغال ليكون برفقة عائلته.

وكان رونالدو مع أطفاله وصديقته جورجينا قد نقل إقامته بالفعل إلى مدينة فونشال البرتغالية عقب فوز اليوفي على إنتر ميلان مساء الأحد الماضي، ليتواجد إلى جانب والدته التي تتعافى من سكتة دماغية أصيبت بها مؤخرا.

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ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن وسائل إعلام برتغالية أن رونالدو سيبقى في بلاده لبضعة أيام، بعد تمديد إيطاليا حالة الحظر لمنع انتشار الفيروس.

ومن المقرر انضمام رونالدو إلى فريقه الإيطالي في الأيام المقبلة تحضيرا لمباراة العودة في الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك ليون الفرنسي في تورينو.

المصدر: "ماركا"

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