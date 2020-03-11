مالك ناديي أولمبياكوس ونوتنغهام يقع ضحية "الفيروس المرعب"

أعلن إيفانجيليوس ماريناكيس، مالك ناديي أولمبياكوس اليوناني ونوتنغهام فورست الإنجليزي، الثلاثاء، عن إصابته بفيروس كورونا.

وجاء الإعلان قبيل يومين من مباراة فريقه اليوناني في ذهاب الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي ضد ولفرهامبتون الإنجليزي والتي ستقام بدون جمهور.

وأكد ماريناكيس البالغ 52 عاما أنه يتخذ "كل الإجراءات الضرورية"وأنه يشعر بصحة جيدة، مضيفا أنه يتبع تعليمات الأطباء، كما نصح جميع الناس أن يفعلوا الشيء نفسه.

He has released a statement confirming the news. https://t.co/G7KN2cROwT — SPORTbible (@sportbible) March 10, 2020

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وعقب هذا الإعلان تم نقل جميع لاعبي أولمبياكوس للمستشفى من أجل الخضوع للكشف الطبي، خاصة أنهم التقوا مع مالك النادي كثيرا في الأيام الماضية.

وكانت اليونان قد أعلنت عن 89 حالة إصابة بفيروس كورونا، وألغت الفعاليات العامة في ثلاث مناطق، وأقفلت عشرات المدارس في أثينا وسالونيك لمدة أسبوعين.

المصدر: وكالات