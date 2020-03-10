رسميا.. مباراة برشلونة مع نابولي في دوري الأبطال بدون جمهور

أعلن متحدث باسم برشلونة، الثلاثاء، أن مواجهة ضيفه نابولي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم 18 مارس الجاري ستقام دون مشجعين بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

بهذا باتت هذه المباراة أحدث مباراة أوروبية تتأثر بانتشار كورونا، حيث سيلعب فالنسيا على أرضه مع أتلانتا الثلاثاء أمام مدرجات فارغة من الجمهور، كذلك الأمر مع مباراة باريس سان جيرمان أمام بروسيا دورتموند يوم الأربعاء.

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وتوالت الإعلانات في الساعات الماضية بشأن إقامة مزيد من مباريات كرة القدم دون حضور الجماهير تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

وكانت أبرز المواجهات التي شملها قرار استبعاد الجماهير مباريات الدوري الإيطالي، ومباريات في دوري أبطال أوروبا، مع توقعات بتوسع القرار ليشمل بطولات أوروبية أخرى.

المصدر: "رويترز"