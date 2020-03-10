بث مجاني لمباريات الدوري الإنجليزي في حالة واحدة

أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن أندية الدوري الإنجليزي عقدت اجتماعات مع المحطات التلفزيونية الناقلة للدوري من أجل الاتفاق على بث المباريات مجانا في حال إقامتها دون جمهور.

وذكرت الصحيفة أنه في حال حرمان الجمهور من حضور المباريات مع استمرار تفشي فيروس كورونا، يمكن بث المباريات على الهواء مباشرة مجانا.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء الاثنين بحضور وزراء الثقافة والإعلام والرياضة.

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ومن المرجح أن يوافق الاتحاد الإنجليزي على رفع القيود المفروضة على مباريات الظهيرة يوم السبت في حال إقامة المباريات أمام مدرجات فارغة.

ومع ذلك فإن الدوري الإنجليزي الممتاز يعتبر ذلك سابقة خطيرة وقد يعترض على هذا الأمر وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

ورغم أن الحكومة البريطانية أبلغت مسؤولي رابطة الدوري الممتاز بأنه "لا يوجد مبرر لإقامة الأحداث الرياضية دون جماهير أو إلغائها"، إلا أنه تم الطلب من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وضع خطط طارئة لخوض المباريات دون جماهير، في ظل استمرار انتشار الفيروس.

المصدر: "وكالات"