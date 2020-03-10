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الجماهير الإسبانية تنتظر قرار استبعادها عن الملاعب

الرياضة

الجماهير الإسبانية تنتظر قرار استبعادها عن الملاعب
AFP JOSEP LAGO
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نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرا الثلاثاء تتوقع خلاله إمكانية إقامة مباريات الجولة المقبلة من الليغا الإسبانية دون جمهور، نظرا لازدياد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن قرار إيقاف بطولة الدوري الإسباني ما زال غير مطروح لغاية الآن، لكن من المؤكد أن وزير الصحة في إسبانيا سيعقد اجتماعا جديدا مع الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ قرارات جديدة، بعد قرار إغلاق المدارس والجامعات بمدريد في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

وأكد وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا أن مباراة إشبيلية بمواجهة روما في ذهاب الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، الخميس، ستكون أمام مدرجات فارغة على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل الفريق الأندلسي.

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وصوتت نسبة 40% من الجماهير لإقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة، وذلك وفقا لاستفتاء أجرته صحيفة "ماركا"، بينما صوتت نسبة 24% على إيقاف الدوري بشكل كامل، فيما طالبت الجماهير بنسبة 36% بإبقاء كل شيء على ما هو عليه.

المصدر: "ماركا"

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