شاهد.. باولو ديبالا يسجل هدفا عالميا

توهج النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس في مباراته أمام ضيفه إنتر ميلان (2-0)، التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وخطف باولو ديبالا الأضواء بإحرازه الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة الـ 65 بطريقة رائعة، حيث تلقى كرة طويلة في الجهة اليمنى وروضها بمهارة عالية قبل أن ينطلق بها نحو منطقة الجزاء، لعبها "خذ وهات" مع زميله الويلزي آرون رمزي، وتوغل النجم الأرجنتيني إلى داخل المنطقة وتلاعب بالإنجليزي إشلي يونغ قبل أن يسدد الكرة من بين لاعبين اثنين بمهارة فنية عالية في الزاوية اليسرى البعيدة.

إقرأ المزيد

المصدر: RT