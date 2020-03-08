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شاهد.. "السيدة العجوز" تروض "الأفاعي"

الرياضة

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AFP Vincenzo PINTO
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أسقط فريق يوفنتوس ضيفه إنتر ميلان بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحملت ثنائية فريق "السيدة العجوز" توقيع كل من، الويلزي آرون رامزي، والأرجنتيني باولو ديبالا، في الدقيقتين (55 و67) تواليا، على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، أمام مدرجات خالية من الجمهور بسبب فيروس كورونا.

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ورفع يوفنتوس رصيده بعد هذا الفوز إلى 63 نقطة، وانتزع صدارة "الكالتشيو" من فريق لاتسيو.

في المقابل، توقف رصيد إنتر ميلان عند 54 نقطة، ويشغل المرتبة الثالثة على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT 

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