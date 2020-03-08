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شاهد.. حالة تحكيمية نادرة في مباراة الساحلي التونسي والوداد المغربي

الرياضة

شاهد.. حالة تحكيمية نادرة في مباراة الساحلي التونسي والوداد المغربي
AFP Fethi Belaid
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أثار الحكم ماجيتي نداي، الذي أدار أمس مباراة النجم الساحلي التونسي وضيفه الوداد المغربي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، الجدل بإنهائه اللقاء قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الضائع.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، رفع الحكم الرابع لوحته الإلكترونية، معلنا عن إضافة ست دقائق كوقت بدل ضائع، لكن الحكم الرئيسي نداي، أنهى اللقاء في الدقيقة 94 أي قبل دقيقتين من انتهاء الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

شاهد.. حالة تحكيمية نادرة في مباراة الساحلي التونسي والوداد المغربي

واحتج اللاعبون والطاقم الفني والإداري للنجم الساحلي على الحكم بشدة بعد إنهائه المباراة مبكرا، لاسيما وأن الفريق التونسي كان يشن هجمات متتالية على دفاعات الوداد لتسجيل الهدف الثاني، لتعديل نتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، لكن نداي لم يتراجع عن قراره وطالب اللاعبين بالتوجه إلى غرف تبديل الملابس.

وتأهل الوداد إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بفوزه بمجموع المباراتين، بنتيجة 2-1.

المصدر: RT

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