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شرطة باراغواي تقرر اعتقال رونالدينيو لحمله جواز سفر مزيف

الرياضة

شرطة باراغواي تقرر اعتقال رونالدينيو لحمله جواز سفر مزيف
AFP Norberto DUARTE
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أعلنت شرطة باراغواي، اليوم السبت، أنها اعتقلت رونالدينيو غاوتشو، مهاجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق لكرة القدم، لمحاولته دخول أراضي البلاد بجواز سفر مزيف.

وقال رئيس وحدة التحقيقات في شرطة باراغواي، جيلبرتو فليتاس، إن رونالدينيو وشقيقه تم التحفظ عليهما بعد ساعات فقط من رفض القاضي الموافقة على اقتراح بفرض عقوبة بديلة على اللاعب المعتزل بعد اعترافه بالذنب.

وأضاف المسؤول "تم تنفيذ أمر الاعتقال".

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وكان رونالدينيو (39 عاما)، وصل إلى باراغواي الأربعاء الماضي، بدعوة من رجل الأعمال نيلسون بيلوتي، وذلك من أجل المشاركة في حفل خيري.

المصدر: رويترز

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