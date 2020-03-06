غاز "الضحك" يقتل بطل أوكرانيا للشطرنج وصديقته

عثر على بطل أوكرانيا للشطرنج 2013 ستانيسلاف بوغدانوفيتش (27 عاما) ومواطنته ألكسندرا فيرنيغورا (18 عاما) متوفيين في شقة بالعاصمة الروسية موسكو.

وقالت الشرطة المحلية إن سبب الوفاة حسب المعطيات الأولية هو التسمم بعد استنشاقهما غاز أوكسيد النيتروز والمعروف أيضا باسم "غاز الضحك".

وتواصل الجهات المختصة إجراء الفحوصات والتحقيقات، وسيتم تشريح الجثتين من قبل الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

يذكر أن ستانيسلاف بوغدانوفيتش حصل على لقب بطل أوكرانيا للشطرنج السريع في عام 2013، وحصل على لقب الأستاذ في لعبة الشطرنج في أوكرانيا عام 2017.

كما كانت ألكسندرا فيرنيغورا أيضا لاعبة شطرنج، وحصلت على المرتبة 1861 في التصنيف العالمي.

Сегодня ночью известный гроссмейстер Станислав Богданович и его подруга Александра Вернигора найдены мертвыми в своей квартире в Москве.

Выражаем соболезнования родным и близким покойного. Помним, скорбим.

Фото со страницы FB Станислава Богдановича. pic.twitter.com/SS1qg2qHYI — Chess.com - Русский (@chesscom_ru) March 6, 2020

ويستخدم أوكسيد النيتروز "غاز الضحك" كنوع من المخدرات لتحسين الحالة المزاجية، كما يستخدمه بعض أطباء الأسنان كمخدر.

ويقول الخبراء إن هناك مخاطر صحية من استخدامه دون خلطه بالأوكسجين كما يفعل المتخصصون، لأنه قد يسبب ضيق التنفس والغثيان وتسارع وتيرة ضربات القلب.

المصدر: وكالات