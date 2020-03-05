حارس ليفربول يكشف سر "كوارثه" في المرمى

كشف الألماني لوريس كاريوس حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي المعار إلى فريق بيشكتاش التركي لكرة القدم، بأن الأضواء الكاشفة في الملاعب تسبب له العمى.

وأفاد موقع"Fotospor" التركي بأن كاريوس اشتكى خلال الموسم الحالي عدة مرات من معاناته من مشكلة العمى بسبب الأضواء الكاشفة في الملاعب التركية والتي تمنعه من التركيز.

وواجه الحارس الألمانية انتقادات بعد أن تلقت شباكه هدفا سهلا نسبيا سجله التشيلي جونيور فيرنانديز مهاجم فريق ألانياسبور، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 24 من الدوري التركي، وانتهت بفوز بيشكتاش (2-1).

يذكر أن الحارس كاريوس ارتكب خطأين قاتلين في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، أدت إلى خسارة فريقه ليفربول أمام منافسه ريال مدريد (3-1).

ويلعب لوريس كاريوس (26 عاما) للموسم الثاني في صفوف بيشكتاش، ومن المقرر أن يعود إلى صفوف "الريدز" بعد نهاية الموسم الحالي، حيث ستنتهي مدة الإعارة.

المصدر: وكالات