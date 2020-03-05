إصابة لاعب أرسنال توريرا بكسر في الكاحل

أعلن فريق أرسنال إصابة لاعبه الأوروغوياني لوكاس توريرا بكسر في الكاحل الأيمن خلال مباراته أمام بورتسموث (2-0)، الاثنين الماضي، ضمن الدور الخامس لمسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم.

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وتعرض توريرا (24 عاما) للإصابة خلال التحام مع جيمس بولتون مدافع بورتسموث في بداية المباراة وخرج اللاعب محمولا على محفة بعد تلقيه الإسعافات الأولية على أرض الملعب.

ولم يحدد أرسنال موعد عودة لاعبه إلى التشكيلة، لكنه قال إنه ينتظر خضوع الأوروغوياني لمزيد من الفحوص قبل وضع خطة للتعافي.

وسيلتقي أرسنال في دور الثمانية لكأس إنجلترا، مع شيفيلد يونايتد، الذي فاز بدوره على ريدينغ (2-1).

المصدر: رويترز