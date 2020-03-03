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ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

الرياضة

ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)
Reuters
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خرج فريق ليفربول من الدور الخامس لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على يد مضيفه تشيلسي إثر هزيمته أمامه (0-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، في العاصمة لندن.

وأحرز هدفي الفريق اللندني "الأرستقراطيين" كل من البرازيلي ويليان بورخيس دا سيلفا، وروس باركلي في الدقيقتين (13 و64) على الترتيب، في ملعب "ستامفورد بريدج".

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وكان ليفربول قد ودع تأهل بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أيضا، على مضيفه أستون فيلا، عقب هزيمته أمامه بخماسية نظيفة، على ملعب" فيلا بارك".

كما أن ليفربول مهدد بالخروج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أيضا الذي يحمل لقبه، وذلك بعد خسارته أمام مضيفه أتلتيكو مدريد بهدف في مباراة الذهاب.

ولكن ليفربول يسير بخطى ثابتة نحو الفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك لأول مرة منذ عام 1990.

المصدر: وكالات 

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