صلاح خارج التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" تشيلسي وليفربول الليلة

يحتضن ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن اليوم الثلاثاء، "موقعة" مبكرة بين تشيلسي وضيفه ليفربول، ضمن الدور الخامس لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأعلن مدربا الناديين التشكيلة الأساسية للفريقين قبل نحو ساعة من خوض هذا اللقاء المرتقب بينهما، الذي سيقام في تمام الساعة (19:45) بتوقيت غرينيتش.

واختار المدير الفني لفريق تشيلسي فرانك لامبارد، التشكيلة الأساسية التالية للفريق اللندني، لمواجهة ضيفه "الريدز":

بينما اختار الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الأرستقراطيين"، وخلت من اسم النجم المصري محمد صلاح:

المصدر: "facebook/@ChelseaFC/LiverpoolFC"