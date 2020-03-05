شاهد.. مبابي يسجل ثلاثية ويقود سان جيرمان إلى نهائي كأس فرنسا

سجل الفرنسي كيليان مبابي ثلاثية في مرمى ليون، أمس الأربعاء، ليقود فريقه باريس سان جيرمان للفوز 5-1 في طريقه إلى المباراة النهائية من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم.

وتقدم مارتين تيرير لليون في الدقيقة 11، ورد سان جيرمان بهاتريك لكيليان مبابي، ونيمار دا سيلفا من ركلة جزاء، وبابلو سارابيا، في الدقائق 14 و64 و70 و81 و92 على الترتيب، ليتأهل الفريق الباريسي للمباراة النهائية.

وأكمل ليون العشرين دقيقة الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد المدافع البرازيلي فرناندو مارسال، من جراء لمسه الكرة بيده داخل منطقة الجزاء وحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ويلتقي سان جيرمان في المباراة النهائية الفائز بين سانت إتيان ورين حامل اللقب الموسم الماضي اللذين يتواجهان مساء اليوم الخميس.

وكان رين تغلب على سان جيرمان في نهائي الموسم الماضي بركلات الترجيح.

المصدر: وكالات