الاتحاد التونسي يصدر بيانا بشأن حضور الجماهير مباراتي الزمالك والوداد

أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم، إقامة مواجهتي الترجي وضيفه الزمالك المصري، والنجم الساحلي وضيفه الوداد المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في موعدهما، وبحضور الجماهير.

وقال الاتحاد التونسي في بيان نشره اليوم عبر صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك": "تبعا لما وقع تداوله حول إمكانية برمجة مقابلات نهاية هذا الأسبوع ومن ضمنها التي تندرج في إطار رابطة الأبطال الإفريقية دون حضور الجمهور، تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم ما يلي:

- لم ترد على الجامعة مراسلة أو إعلام رسمي في هذا الإطار وبالتالي فإن كل التصريحات لا تلزم إلا أصحابها ما لم يرد موقفا رسميا من مؤسسات الدولة المعنية.

- في اتصال أجراه السيد رئيس الجامعة مع السيد أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة، تأكد لدينا عدم صدور أي موقف رسمي يمنع حضور الجمهور للمقابلات وأن التنسيق جاري بين السيد وزير الشباب والرياضة والسيد وزير الصحة وأن مقابلات نهاية هذا الأسبوع بما في ذلك المقابلات التي تندرج في إطار الربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية ستكون بحضور الجمهور".

ويستضيف الترجي نادي الزمالك على الملعب الأولمبي برادس بعد غد الجمعة، على أن يلعب النجم الساحلي في نفس الملعب ضد الوداد يوم السبت المقبل.

وكان الترجي خسر ذهابا في مصر أمام الزمالك بثلاثة أهداف لهدف، كما عاد النجم الساحلي بخسارة من المغرب بنتيجة 0-2.

المصدر: الاتحاد التونسي لكرة القدم