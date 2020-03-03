قرعة دوري أمم أوروبا تسفر عن صدام بين طرفي نهائي "مونديال 2018" ونهائي "يورو 2016"

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم للعام 2020، التي جرى سحبها مساء اليوم الثلاثاء، عن مواجهة ثأرية بين طرفي نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018".

وأوقعت القرعة منتخب فرنسا بطل مونديال 2018، ووصيفه الكرواتي في المجموعة الثالثة للنسخة الثانية لدوري أمم أوروبا، في تكرار لنهائي كأس العالم لكرة القدم 2018.

كما ستشهد المجموعة الثالثة أيضا، مواجهة ثأرية أخرى بين حامل لقب النسخة الأولى لهذه البطولة المنتخب البرتغالي وهو أيضا بطل كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016" ووصيفه الفرنسي.

كما أسفرت القرعة، عن وقوع منتخب إيطاليا في مجموعة صعبة رفقة هولندا وبولندا، بينما اصطدمت إسبانيا بألمانيا وأوكرانيا.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المستوى الأول

المجموعة الأولى: بولندا، البوسنة والهرسك، إيطاليا، هولندا.

المجموعة الثانية: آيسلندا، الدنمارك، بلجيكا، إنجلترا.

المجموعة الثالثة: كرواتيا، السويد، فرنسا، البرتغال.

المجموعة الرابعة: ألمانيا، أوكرانيا، إسبانيا، سويسرا.

المستوى الثاني

المجموعة الأولى: رومانيا، النرويج، إيرلندا الشمالية، النمسا.

المجموعة الثانية: إسرائيل، سلوفاكيا، إسكتلندا، التشيك.

المجموعة الثالثة: هنغاريا، تركيا، صربيا، روسيا.

المجموعة الرابعة: بلغاريا، جمهورية إيرلندا، فنلندا، ويلز.

المستوى الثالث

المجموعة الأولى: أذربيجان، لوكسمبورغ، قبرص، مونتينيغرو "الجبل الأسود".

المجموعة الثانية: أرمينيا، إستونيا، مقدونيا الشمالية، جورجيا.

المجموعة الثالثة: مولدوفا، سلوفينيا، كوسوفو، اليونان.

المجموعة الرابعة: كازاخستان، ليتوانيا، بيلاروس، ألبانيا.

المستوى الرابع

المجموعة الأولى: لاتفيا، مالطا، أندورا، جزر الفارو.

المجموعة الثانية: سان مارينو، ليختنشتاين، جبل طارق.

المصدر: وكالات