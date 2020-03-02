كلوب يفاجئ جمهور ليفربول بتصريح "صادم"

فاجأ الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الجميع بترشيح منافسه تشيلسي للفوز على "الريدز" في مباراة الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء في ملعب "ستامفورد".

وصرح كلوب لوسائل الإعلام البريطانية في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة قائلا: "لا يوجد مرشح للفوز بهذه المباراة و لو كان هناك مرشح فهو تشيلسي وليس ليفربول لأنه يلعب على أرضه وأمام جمهوره".

و أضاف المدرب الألماني:" لم نتحدث أبدا من قبل عن ضغوط أقل في كأس الاتحاد، نعيش في ضغط دائم في الفريق، الكل يتوقع منا أن نفوز على تشيلسي وهذا الأمر صعب دوما".

واستطرد كلوب: سنجد فريقا يملك خبرة كبيرة أمامنا، يليان أوليفيه جيرو وبيدرو رودريغيز يا له من فريق ثان لطيف.

وعن المصابين قال: "لا توجد مشاكل جديدة، سيعود ميلنر وجو غوميز، فيما سيستمر غياب باقي المصابين هيندرسون، شاكيري وكيتا".

"Liverpool fans are not silly enough to believe in these things"



A brilliant response from Klopp on pathetic suggestions that the Premier League season could be erased due to Coronavirus. pic.twitter.com/OxnWqsCMwg — This Is Anfield (@thisisanfield) March 2, 2020

وفي ما يخص مخاوف الجماهير لإمكانية إلغاء "البريميرليغ" وضياع حلم انتظار الفوز به لمدة 30 عاما بسبب تفشي كورونا، قال: "لا أصدق أن جماهير ليفربول يفكرون في هذا الأمر، إذا ألغينا الدوري هذا الموسم، فمن سيلعب في دوري الأبطال الموسم المقبل، نحن في قصة جميلة، وجماهير ليفربول لا تصدق هذه السخافات".

المصدر: "وكالات"