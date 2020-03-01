لاتسيو الإيطالي يستفيد من فيروس كورونا

تصدر لاتسيو الدوري الايطالي بفوزه على ضيفه بولونيا 2-0 ضمن المرحلة الـ26 السبت، حيث استفاد من تأجيل القمة التي كانت مقررة بين يوفنتوس وإنتر الأحد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وافتتح الإسباني لويس ألبرتو التسجيل لنادي العاصمة بتسديدة زاحفة من مشارف المنطقة على يمين الحارس (18).

ولم يتأخر رجال المدرب سيموني إينزاغي في مضاعفة النتيجة عن طريق الأرجنتيني خواكين كوريا (21).

وارتقى لاتسيو إلى الصدارة برصيد 62 نقطة من 26 مباراة مقابل 60 ليوفنتوس من 25 و54 لإنتر من 24 مباراة، بعدما تأجلت أيضا أربع مباريات من المرحلة الماضية بينها إنتر وسمبدوريا.

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وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي في وقت سابق السبت تأجيل خمس مباريات بينها مواجهة يوفنتوس وضيفه إنتر وأربع مباريات أخرى إلى 13 مايو المقبل بسبب تفشي الوباء.

وتأجلت مباريات ميلان مع جنوى، بارما مع سبال، ساسوولو مع بريشيا وأودينيزي مع فيورنتينا.

وكانت رابطة الدوري أكدت مساء الخميس إقامة هذه المباريات دون جماهير، في ظل ارتفاع عدد المصابين في إيطاليا خصوصا في شمال البلاد.

وبحسب الأرقام الأخيرة، أصيب 900 شخص بالفيروس في إيطاليا وتوفي 21 منهم.

المصدر: " أ ف ب"