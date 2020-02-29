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حمى كورونا تجتاح الملاعب وتتسبب في تأجيل ديربي إيطاليا

الرياضة

حمى كورونا تجتاح الملاعب وتتسبب في تأجيل ديربي إيطاليا
Globallookpress Panoramic
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أعلن الاتحاد الإيطالي رسميا تأجيل عدد من مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي بسبب تفشي فيروس كورونا شمال البلاد، على أن يتم تحديد موعد جديد لها.

وقرر الاتحاد الإيطالي في وقت سابق إقامة 5 مباريات دون حضور جماهيري من ضمنهم مباراة ديربي "الكالتشيو" يوفنتوس وإنتر، والمقررة غدا على ملعب "جوزيبي مياتزا".

وذكرت رابطة الدوري أن المباريات هي يوفنتوس إنتر، ميلان جنوى، بارما سبال، ساسولو وبريشيا، وأودينيزي فيورنتينا، ستجري في الثالث عشر من مايو المقبل، مع ترحيل نهائي كأس إيطاليا إلى العشرين من نفس الشهر.

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وتذاع مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في 170 دولة مختلفة، ويعتبر هذا الحدث مهما للكرة الإيطالية، ولإيطاليا من ناحية حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.

وأثار القرار حالة من الاستياء في أوساط جماهير إنتر لأنه سيختم الدوري بثلاثة لقاءات صعبة عندما يستضيف نابولي، ثم يخرج لمقابلة أتالانتا ويوفنتوس.

يذكر أن المعضلة الأبرز تكمن بداية من ازدحام جدول الاتحاد الإيطالي وارتباط يوفنتوس وإنتر بمشاركات أوروبية بداية من مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا، ومباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وكذلك مباريات بطولة أمم أوروبا 2020، بحيث سيكون إيجاد مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة أمرا شبه مستحيل.

وتعيش إيطاليا حالة طوارىء بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا، بعد أن ارتفع عدد الضحايا في البلاد إلى 21 حالة، وتم تسجيل أكثر من 800 إصابة.

المصدر: "وكالات"

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