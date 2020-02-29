ناد إيطالي يعلن إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا

أكد نادي بيانيسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم، أن 3 لاعبين من فريقه تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا، وفقا لتقرير نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال النادي الذي يتخذ من مدينة سيينا مقرا له، في بيان: في الوقت الحالي، هناك أربعة مصابين، ثلاثة لاعبين ومسؤول في الفريق".

والمصاب الأول هو لاعب بدأ يعاني من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة والصداع، يوم السبت الماضي، عندما كان الفريق في مدينة أليساندريا للعب مباراة ضمن إحدى البطولات.

ووضع اللاعب الثاني في الحجر الصحي بمنزله رغم عدم ظهور أي أعراض، واللاعب الثالث يعاني من حمى طفيفة.

Serie C club Pianese confirm they now have THREE players suffering from coronavirus as outbreak worsens https://t.co/3OO7RFp59n — MailOnline Sport (@MailSport) February 29, 2020

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وتابع البيان: "الشخص الرابع الذي تأكدت إصابته بالفيروس هو أحد مسؤولي النادي الذي تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى في سيينا، بعد معاناته من ليلة بلا نوم بسبب الحمى".



وأضاف الفريق: "يقبع جميع اللاعبين والموظفين الفنيين والمديرين الذين رافقوا الفريق خلال الرحلة في الحجر الصحي لمدة 15 يوما".

وتبرز إيطاليا كبؤرة لعدوى فيروس كورونا في أوروبا، بعد أن ارتفع عدد الضحايا في البلاد إلى 21 حالة، وتم تسجيل أكثر من 800 إصابة.

المصدر: "وكالات"