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راموس "يتغزل" بميسي قبل موقعة "الكلاسيكو"

الرياضة

راموس
Reuters ALBERT GEA
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أشاد سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد بليونيل ميسي قائد الغريم التقليدي برشلونة قبل موقعة الكلاسيكو المرتقبة غدا الأحد ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وتحدث المدافع البالغ 33 عاما "لا ليغا" قبل المباراة التي سيحتضنها ملعب "سنتياغو برنابيو" معقل الملكي، قائلا: "لدي احترام هائل لميسي، أعتقد أنه واحد من أعظم اللاعبين في التاريخ".

وأضاف: "آمل ألا يكون في يومه، الأحد وهذا سيعني أننا قمنا بعملنا، وفوق هذا كله، إذا نجحنا في تحقيق نتيجة جيدة سيكون أفضل".

 وتابع: "أتمنى له الأفضل كزميل محترف، ولكن فقط طالما أن ذلك لا يؤثر ذلك علينا سلبا، هذا صعب، ولكنه يحظى بأقصى درجات الاحترام لدي".

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وسيسعى الفريق الكتالوني للمحافظة على صدارته لجدول ترتيب "الليغا" بعد انتزاعها من الفريق الأبيض في الجولة الماضية، عقب تعثر الريال على يد ليفانتي 0-1، وفوز برشلونة على إيبار بخماسية نظيفة.

بالمقابل سيحاول المرينغي استعادة المركز الأول ومصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: "وكالات"

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