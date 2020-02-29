بالفيديو.. متذيل الدوري الإنجليزي يهزم ليستر سيتي

واصل ليستر سيتي مسلسل إهدار النقاط والنتائج المخيبة بسقوطه أمام مضيفه نوريتش سيتي الأخير بهدف دون رد الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة عبر الإيرلندي جمال لويس في الدقيقة 70، ليمنح فريقه المهدد بالهبوط جرعة أمل بالفوز على ليستر المحلق وسط أندية المقدمة هذا الموسم.

What a finish! 💪



Teemu Pukki scored his 9️⃣th goal of the season against Leicester City in December! 🍽 pic.twitter.com/cw2SDVXwVJ — Norwich City FC (@NorwichCityFC) February 27, 2020

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وألغى الحكم بعد العودة لتقنية المساعدة بالفيديو VAR هدفا لليستر سيتي سجله النيجيري كيليتشي إهياناتشو، للمسة يد خلال ترويضه للكرة قبل التسديد من خارج المنطقة (49).

وهي الخسارة الثانية على التوالي لليستر في مبارياته الأربع الأخيرة الذي لم يذق فيها طعم الفوز، والرابعة في مبارياته السبع الأخيرة التي حقق فيها فوزا واحدا فقط، ما أفقده 16 نقطة كانت كفيلة بتواجده في المركز الثاني.

وخاض ليستر المباراة في غياب نجمه وهدافه جايمي فاردي متصدر ترتيب هدافي البطولة بالتساوي مع الغابوني بيير غيمريك أوباميانغ نجم أرسنال برصيد 17 هدفا، بسبب إصابة في ربلة الساق.

وتجمد رصيد ليستر سيتي عند 50 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع نوريتش رصيده إلى 21 نقطة، بعد تحقيقه فوزه الأول بعد ثلاث خسارات وتعادل، لكنه ظل أخيرا.

المصدر: وكالات