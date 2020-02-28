 
مباشر
عاجل
أنقرة: أردوغان أكد لترامب تصميم تركيا على تطهير المنطقة المحددة بمذكرة سوتشي من عناصر النظام السوري

كورونا قد يحرم ليفربول من لقب الدوري الإنجليزي بعد انتظار 30 عاما

الرياضة

كورونا قد يحرم ليفربول من لقب الدوري الإنجليزي بعد انتظار 30 عاما
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ncsr

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول قد لا يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في حال إلغاء المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الجمعة تقريرا ذكرت فيه أن ليفربول لا يضمن تتويجه بلقب "البريميرليغ" بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وأضافت الصحيفة أنه لا يوجد لوائح في إنجلترا تتحدث عن حسم اللقب في حال حدوث هذا السيناريو بإيقاف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا في حال عدم اكتمال المباريات الـ38 الكاملة "للبريميرليغ"وبالتالي عدم هبوط الأندية الثلاثة صاحبة المراكز الأخيرة عند توقف المسابقة.

وفي حال قررت رابطة الدوري الممتاز إيقاف "البريميرليغ" بعد نصيحة من الحكومة البريطانية فقد لا يتوج ليفربول باللقب الذي طال انتظاره ويغيب عن خزائنه منذ عام 1990، ويتوقع حينها إجراء "محادثات أزمة" لتحديد ما إذا كانت الجولات السابقة كافية لتحديد البطل والأندية الهابطة.

كورونا قد يحرم ليفربول من لقب الدوري الإنجليزي بعد انتظار 30 عاما
إقرأ المزيد
محمد صلاح يتفاعل مع اختياره سفيرا لمنصب إنساني أممي (صور)
محمد صلاح يتفاعل مع اختياره سفيرا لمنصب إنساني أممي (صور)

ويتصدر فريق النجم المصري محمد صلاح وزملاؤه الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة وبفارق 22 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب في الموسمين الماضيين، قبل 11 جولة من نهاية المسابقة.

وفاز ليفربول بـ26 مباراة في الدوري حتى الآن في موسم قياسي لم يخسر خلاله أي مباراة وتعادل مرة واحدة مع مانشستر يونايتد في معقله "أولد ترافورد".

ويكفي "الريدز" الفوز في 4 مباريات من أصل 11 ليضمن رسميا تتويجه بلقب الدوري بغض النظر عن نتائج باقي الفرق.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا