معركة قضائية ثالثة تشعل الأزمة بين نيمار وبرشلونة مجددا

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم فريق باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار جونيور رفع دعوى قضائية جديدة بحق ناديه السابق برشلونة، يطالب فيها بالحصول على 6.5 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "إل موندو" الإسبانية أن الدعوى مرتبطة بالدعاوى القضائية بين البارسا وسلطات الضرائب الإسبانية، عند انضمام نيمار إلى النادي الكتالوني في صيف 2013.

📰 ¦ el mundo ¦ Neymar demands Barcelona again.



Neymar is demanding 6.5 million euros from Barcelona. This is the third time that the PSG player has demanded Barcelona. pic.twitter.com/bBZP8PqPGN — Barça Turf™ (@BarcaTurf) February 28, 2020

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وأوضحت الصحيفة أن المبلغ الذي يطالب به نيمار هو ما دفعه للضرائب الإسبانية، مقابل مكافأة خفية وضعت في عقود انتقاله إلى برشلونة لتسهيل ضمه من نادي سانتوس البرازيلي، على أمل تعويضه لاحقا من قبل البلوغرانا.

وسبق لنيمار أن رفع دعاوى طالب فيها إدارة برشلونة بسداد 32.1 مليون يورو، بواقع مكافأة تجديد العقد (28.6 مليون يورو) ورواتب متأخرة بقيمة (3.5 مليون يورو).

يذكر أن نيمار رحل عن برشلونة في صيف 2017 مقابل كسر الشرط الجزائي في عقده وقيمته 222 مليون يورو.

المصدر: "وكالات"