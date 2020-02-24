طرد نيمار في المباراة أمام بوردو.. بطاقته لحضور كرنفال ريو

تعرض البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان للطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع لتدخله على، روبين باردو، لاعب بوردو خلال فوز فريقه 4-3 الأحد في الدوري الفرنسي.

وسلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية الضوء على تلقي نيمار للبطاقة الحمراء، قد تجعله يحضر كرنفال ريو في البرازيل رفقة شقيقته.

واعتاد نيمار حضور هذا الكرنفال على مدار السنوات القليلة الأخيرة، الأمر الذي يثير جدلا واسعا فى كل من برشلونة (فريقه السابق) وباريس سان جيرمان، وكان بصدد أن يغيب عن هذا الحدث لأول مرة منذ 6 سنوات، بعدما أعلن قبل ساعات عن عدم حضوره الكرنفال بسبب تركيزه مع فريقه باريس.

You have to admire Neymar’s dedication to attending Rio Carnival... pic.twitter.com/3zEsLMIeEQ — Not a football account (@1886_blog) February 23, 2020

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إلا أنه على ما يبدو سيكون باستطاعته اللحاق بالكرنفال، الذي انطلق الجمعة الماضي وسيستمر حتى الأربعاء القادم، بعدما أصبح من المنتظر أن يتلقى عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة مع فريق العاصمة الباريسي في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

ويعتبر كرنفال ريو دي جانيرو هو أكثر الاحتفالات شهرة، فالمدن البرزيلية تستقبل زوارها بأزيائها البراقة وإيقاعات السامبا المميزة بالتقاليد القديمة، ويعتبر من الأعياد الرئيسية في البلاد ويتم الاحتفال به خلال الفترة بين 21 و26 فبراير كل عام.

المصدر: وكالات