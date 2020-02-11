المدعية على نيمار بالاغتصاب تعود من جديد بتهمة "مشينة"

تعتزم عارضة الأزياء البرازيلية، ناجيلا ترينداد، التي اتهمت في العام الماضي مواطنها مهاجم باريس سان جيرمان، نيمار، بالاغتصاب، تعتزم إقامة دعوى قضائية جديدة ضد لاعب كرة القدم.

وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ترينداد تتهم نيمار بتنظيم شبكة من الدعارة لكبار الشخصيات، وتدعي أن اللاعب يقوم بتأمين نقل الفتيات من البرازيل إلى فرنسا للاستغلال الجنسي.

وسيتم تقديم الشكوى في إحدى المحاكم الفرنسية، بحيث لا يمكن النظر في القضية المتعلقة بهذه التهمة في البرازيل.

Neymar may have to answer again to justice. Najila Trindade ,the model who accused the PSG striker of rape last season, would be preparing a new complaint for the organization of a VIP prostitution network that would take women from Brazil to France. pic.twitter.com/u0pIN00xO2 — SportsObama.com (@SportsObama) February 10, 2020

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وفي وقت سابق أفيد أنه تم فتح قضية ضد ترينداد بتهمة الاحتيال والتشهير والابتزاز، عقب إغلاق العدالة البرازيلية لملف قضية الاغتصاب التي أثارتها العارضة البرازيلية بحق نيمار في أحد فنادق باريس بمايو الماضي، وذلك لعدم عثور الشرطة على أدلة كافية لاتهام النجم الكروي.

المصدر: eurosport.ru