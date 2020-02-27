"كورونا" يصيب أول لاعب كرة قدم إيطالي

ذكرت صحيفة La Nazione الإيطالية اليوم الخميس، أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف لاعبي كرة القدم المحترفين في إيطاليا.

وحسب الصحيفة الإيطالية، فإن اللاعب الذي أصيب بفيروس "كورونا" يبلغ من العمر 22 عاما ويلعب في صفوف نادي "بيانيسي" أحد فرق دوري الدرجة الثالثة في إيطاليا.

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وبدأت حرارة اللاعب بالارتفاع مساء السبت الماضي عشية مباراة فريقه أمام مضيفه "يوفنتوس B"، وأظهرت الفحوص الطبية إصابته بفيروس "كورونا" وتم الحجر على اللاعب في مشفى للأمراض المعدية، وحالته حاليا مستقرة.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في إيطاليا، وهي البلد الأكثر تأثرا بالمرض في أوروبا، إلى أكثر من 374 إصابة، حيث تم الإبلاغ عن حالات جديدة في منطقتي لومباردي وفينيتو، وبلغ عدد الوفيات 12 شخصا.

وتم إلغاء العديد من الأحداث الرياضية في إيطاليا، من بينها مباريات في دوري الدرجة الأولى.

وستقام ست مواجهات على الأقل من عشر مباريات مقررة مطلع الأسبوع المقبل في دوري الأضواء، بدون جماهير.

المصدر: lanazione.it