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خطأ في الترجمة يصيب نجم إنتر ميلان بفيروس "كورونا"

الرياضة

خطأ في الترجمة يصيب نجم إنتر ميلان بفيروس
Globallookpress Massimo Paolone/Lapresse
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سادت حالة من الهلع في الشارع الرياضي بعد انتشار شائعات عن تعرض التشيلي أليكسيس سانشيز نجم إنتر ميلان الإيطالي للإصابة بفيروس "كورونا".

وتسببت ترجمة غير دقيقة لتقرير صحفي جاء في موقع تشيلي، في انتشار شائعة حول إصابة النجم التشيلي أليكسيس سانشيز المحترف في صفوف إنتر ميلان الإيطالي بفيروس "كورونا".

ونشر موقع "سي دي إف" التشيلي أن فريق إنتر ميلان سوف يدفع ثمن انتشار "كورونا" داخل مدن إيطالية عدة، وسوف يلعب بدون حضور جماهيري أمام لودوغورتس البلغاري في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

ومن ضمن العبارات التي وردت في التقرير أن "إنترميلان أليكسيس سانشيز" يتضرر من فيروس كورونا"، لكن أحد المغردين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ترجم العبارة بمعنى أن سانشيز هو من أصيب بالفيروس، مما تسبب في بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرياضية.

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وارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في إيطاليا، وهي البلد الأكثر تأثرا بالمرض في أوروبا، إلى أكثر من 374 إصابة، حيث تم الإبلاغ عن حالات جديدة في منطقتي لومباردي وفينيتو، وبلغ عدد الوفيات 12 شخصا.

وتم إلغاء العديد من الأحداث الرياضية في إيطاليا، من بينها مباريات في دوري الدرجة الأولى.

وستقام ست مواجهات على الأقل من عشر مباريات مقررة مطلع الأسبوع المقبل في دوري الأضواء، بدون جماهير.

المصدر: وكالات

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