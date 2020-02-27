تغريم أتليتيكو بسبب هتافات مسيئة ضد نجم برشلونة

فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم غرامة مالية قدرها 13 ألف دولار على أتليتيكو مدريد بسبب هتافات مسيئة من جماهيره ضد أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة في مباراة بالدوري في ديسمبر الماضي.

وأكدت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني الأربعاء، أن العقوبة جاءت بسبب هتافات "الموت لغريزمان" عقب شكوى من مسؤولي رابطة الدوري.

ولم يذكر تقرير حكم المباراة هذه الواقعة.

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ويشن مسؤولو رابطة الدوري الإسباني حملة على الهتافات المسيئة بعد وفاة مشجع لنادي ديبورتيفو كورونا جراء أعمال عنف قبل مباراة خارج ملعبه أمام أتليتيكو في 2014.

وقضى غريزمان خمسة مواسم في أتليتيكو قبل الانضمام إلى برشلونة في يوليو بعد أن دفع بطل إسبانيا الشرط الجزائي في عقد مهاجم فرنسا والبالغ 120 مليون يورو.

المصدر: "رويترز"