برشلونة يعاني من لعنة إيطاليا مرة أخرى في دوري الأبطال

من جديد لم ينجح برشلونة في إبطال لعنة اللعب في الملاعب الإيطالية ضمن مراحل خروج المغلوب، بدوري أبطال أوروبا بعد تعادله 1-1 مع نابولي، في ملعب سان باولو الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ16.

ووفقا لموقع "أوبتا" المختص بالأرقام والإحصائيات فإن برشلونة فشل بالفوز على أندية إيطاليا في ملاعبها، في مرحلة خروج المغلوب، منذ موسم 2005-2006.

2006 - @FCBarcelona’s last away win vs Italian opposition in the @ChampionsLeague knockout stages came in April 2006, when they beat AC Milan 1-0, courtesy of a Ludovic Giuly goal; current Napoli manager Gennaro Gattuso played in that game for AC Milan. Stump#ACMilanBarcelonapic.twitter.com/LzrRwPE1gq — OptaJose (@OptaJose) February 25, 2020

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ويعود آخر انتصار لبرشلونة على الأندية الإيطالية في ملاعبها ضمن مرحلة خروج المغلوب من البطولة "ذات الأذنين" أمام ميلان في شهر أبريل عام 2006، بنتيجة 1-0 سجله الفرنسي جولي في ملعب "سان سيرو".

وخاض برشلونة بعدها ست مباريات، خسر أربعا منها، وتعادل في اثنتين.

وكان التعادل الإيجابي 1-1 قد سيطر على نتيجة مباراة برشلونة ومضيفه نابولي بعد أن تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 30 عن طريق نجمه البلجيكي درايس ميرتينز، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة الـ75 من عمر اللقاء.

المصدر: "تويتر"