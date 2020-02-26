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برشلونة يعاني من لعنة إيطاليا مرة أخرى في دوري الأبطال

الرياضة

برشلونة يعاني من لعنة إيطاليا مرة أخرى في دوري الأبطال
Globallookpress ULMER
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من جديد لم ينجح برشلونة في إبطال لعنة اللعب في الملاعب الإيطالية ضمن مراحل خروج المغلوب، بدوري أبطال أوروبا بعد تعادله 1-1 مع نابولي، في ملعب سان باولو الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ16.

ووفقا لموقع "أوبتا" المختص بالأرقام والإحصائيات فإن برشلونة فشل بالفوز على أندية إيطاليا في ملاعبها، في مرحلة خروج المغلوب، منذ موسم 2005-2006.

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ويعود آخر انتصار لبرشلونة على الأندية الإيطالية في ملاعبها ضمن مرحلة خروج المغلوب من البطولة "ذات الأذنين" أمام ميلان في شهر أبريل عام 2006، بنتيجة 1-0 سجله الفرنسي جولي في ملعب "سان سيرو".

وخاض برشلونة بعدها ست مباريات، خسر أربعا منها، وتعادل في اثنتين.

وكان التعادل الإيجابي 1-1  قد سيطر على نتيجة مباراة برشلونة ومضيفه نابولي بعد أن تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 30 عن طريق نجمه البلجيكي درايس ميرتينز، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة الـ75 من عمر اللقاء.

المصدر: "تويتر"

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