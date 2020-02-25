التعادل الإيجابي يحسم قمة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال (فيديو)

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة برشلونة ومضيفه نابولي في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح نابولي باب التسجيل في الدقيقة 30 عن طريق نجمه البلجيكي درايس ميرتينز، وأدرك برشلونة التعادل عن طريق الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة الـ75 من عمر اللقاء.

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وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه التشيلي أرتور فيدال قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة لنيله إنذارين متتاليين.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب في الـ18 من مارس المقبل بملعب الكامب نو معقل النادي الكتالوني، لحسم المتأهل للدور ربع النهائي من "التشامبيونزليغ".

المصدر: RT