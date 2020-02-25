بايرن ميونخ يقسو على تشيلسي بثلاثية في عقر داره (فيديو)

حقق بايرن ميونخ الألماني فوزا عريضا على مضيفه تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل نجم الفريق البافاري سيرج جنابري هدفين في الدقيقتين 51 و54، فيما تكفل البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالهدف الثالث في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

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ولعب تشيلسي بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد تعرض لاعبه الإسباني ماركو ألونسو للطرد في الدقيقة الـ84 لضربه ليفاندوفسكي بدون كرة.

وبهذا الفوز، وضع البايرن قدمه في الدور ربع النهائي من البطولة، بانتظار مباراة الحسم في الـ18 من مارس المقبل على ملعب أليانز أرينا معقل النادي البافاري، فيما سيحتاج تشيلسي إلى ريمونتادا لخطف بطاقة التأهل للدور القادم.

المصدر: RT