الروسي روبليوف يبلغ ربع نهائي بطولة دبي لكرة المضرب

تأهل الروسي أندريه روبليوف إلى الدور ربع النهائي لبطولة دبي الإماراتية لكرة المضرب، اليوم الأربعاء، بفوزه على الصربي فيليب كراينوفيتش بمجموعتين نظيفتين.

وحسم روبليوف البالغ 22 عاما المباراة لمصلحته بمجموعتين مقابل لا شيء، بواقع: 7-6 و6-0، خلال ساعة واحدة و41 دقيقة.

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубаеhttps://t.co/OiuYIfxQ9gpic.twitter.com/iONCI5v2mf — РИА Новости Спорт (@rsportru) February 26, 2020

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وسيواجه روبليوف في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 3 ملايين دولار، البريطاني دانييل إيفانز الفائز بدوره على الفرنسي بيير هوغ هربرت بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 7-5 و3-6 و7-6.

المصدر: rsport.ria.ru