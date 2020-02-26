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اتحاد الكرة المصري يعلن عقوبة الزمالك لتخلفه عن مواجهة الأهلي

الرياضة

اتحاد الكرة المصري يعلن عقوبة الزمالك لتخلفه عن مواجهة الأهلي
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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن لقاء الأهلي والزمالك المؤجل من الأسبوع الرابع من الدوري المصري، والذي كان محددا له أول أمس وتخلف عنه الزمالك.

وتقرر اعتبار الأهلي فائزا بالمباراة بهدفين نظيفين، مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020، ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وعملا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.

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ولم يصل الزمالك لملعب القاهرة الدولي مساء الاثنين الماضي، لخوض مباراته أمام الأهلي، مؤكدا أن هناك ظروف قهرية تسببت في هذا الأمر، وهو ما لم يقتنع به الاتحاد المصري لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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