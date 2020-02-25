أسطورة ليفربول السابق يدافع عن صلاح

دافع جيمي كاراغر، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي السابق، خلال ظهوره على التلفزيون لتحليل مباراة "الريدز" أمام وست هام يونايتد 3-2 الاثنين، عن النجم المصري محمد صلاح.

ويرى مدافع "الريدز" السابق أن جمهور ليفربول يقلل من شأن محمد صلاح، معتبرا أن الأمر قد يكون دافعا لرحيل "الفرعون" إلى أحد قطبي إسبانيا برشلونة أو ريال مدريد.

وقال كاراغر عبر شبكة "سكاي سبورتس": "تعرض صلاح لتراجع في المستوى مقارنة بموسمه الأول، لكنه لن يسجل أبدا 47 هدفا كل موسم".



وتابع: "أعتقد أن لدى ليفربول ستة لاعبين على مستوى عالمي، وهم أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان ديك، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو وصلاح".



وأكمل النجم البالغ 42 عاما: "سألت مشجعي ليفربول عن المبلغ الذي ممكن أن يقبلوه لو عرض عليهم رحيل أي لاعب من الخمسة، فكان جوابهم أنه أمر مستحيل قبول ذلك بأي قيمة مالية كانت، ولكن في حالة رحيل صلاح مقابل 130 مليون يورو كانت إجابة المشجعين: حسنا.. ولهذا السبب أقول أن صلاح لا يقدر حق قدره".

Jamie Carragher: “I think Mo Salah is under-appreciated at Liverpool. He's seen as world-class outside but with Liverpool fans he's underappreciated. If you asked Liverpool fans would they take big money for Salah they'd say yeah.” 👇



pic.twitter.com/T0lvU3Edlf — Anfield Watch (@AnfieldWatch) February 24, 2020

إقرأ المزيد

وحدد كاراغر سببين لعدم حصول صلاح على التقدير الذي يستحقه، بقوله :"صلاح ليس جناحا، هو مهاجم على الأطراف، لا شك أن هناك جانبا أنانيا في لعبه، عندما يكون في وضع التسديد، يبدو وكأنه يتساءل هل يمكنني التسجيل؟ هو لا يبحث أبدا عن التمرير وهذا أمر محبط في بعض الأحيان".

وتابع: "هو ليس قويا مثل ماني، أو في ذكاء فيرمينو، لذلك يخسر الكرة كثيرا في مواقف مثل هذه".



ومع ذلك، يعتقد كاراغر أنه يجب التغاضي عن هذه الإحباطات لسبب أهم، وهو الأرقام الهائلة التي تشير إلى أهمية صلاح بالنسبة لليفربول.

وأوضح كاراغر: "صلاح يصنع الكثير من الأهداف، ومنذ انضمامه إلى ليفربول، لا يسجل أهدافا أكثر منه في الدوريات الخمس الكبرى إلا ليونيل ميسي".

وأردف قائلا: "الشيء الذي يعجبني فيه هو أنه لا يصاب كثيرا، حيث خاض 98 مباراة مع ليفربول من أصل 103، وإذا كنت إداريا فأنا أريد أن أعرف أن لدي لاعبا جاهزا أسبوعا بعد أسبوع، فالأمر لن يفشل معه مطلقا، وإذا سألت الجماهير من يفضلون أن يرحل ماني، فيرمينيو أو صلاح؟ فالجميع يجيب: صلاح".

وأختتم كاراغر دفاعه عن صلاح، قائلا: "مبابي من الطراز العالمي وسانشو قادم، ولكنني أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية في السنوات الأولى الحصول على هذه الأرقام (التي حققها صلاح)، وانظر إلى هذه الأرقام، ميسي فقط من يتفوق على هذا الرجل (صلاح)".

المصدر: وكالات