ليفربول يضيف إنجازين قياسيين وصلاح يعادل رقم سواريز في "البريميرليغ"

أضاف ليفربول إنجازين قياسيين إلى موسمه وتقدم نحو لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1990، بعدما قلب تأخره أمام ضيفه وست هام يونايتد إلى فوز 3-2 في ختام المرحلة الـ27.

وعادل ليفربول يوم الاثنين الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في الدوري الممتاز "البريميرليغ" (18) والذي حققه مانشستر سيتي بين 26 أغسطس و27 ديسمبر 2017.

كما عادل الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية لفريق على ملعبه في بطولة إنجلترا (21)، والمسجل باسمه عام 1972 حين كان بقيادة المدرب بيل شانكلي.

وعزز "الريدز" الرقم القياسي للمباريات المتتالية على ملعبه "أنفيلد" دون هزيمة، رافعا إياه إلى 54 مباراة (وتحديدا منذ 23 أبريل 2017 حين سقط أمام كريستال بالاس 1-2).

وعلى الصعيد الفردي نجح مهاجم فريق ليفربول، المصري محمد صلاح، في تسجيل الهدف الثاني ضد وست هام يونايتد، في الدقيقة 68، قبل أن يضيف ساديو ماني هدف التقدم من جديد لليفربول.

69 - Mo Salah has scored as many goals for Liverpool as Luis Suarez in the Premier League. pic.twitter.com/i2SzO7FMJm — BlameFootball (@blamefootball) February 24, 2020

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وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن صلاح شارك في 8 أهداف خلال 6 مباريات لعبها ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث سجل 6 أهداف وصنع هدفين.

وأشارت شبكة "سكاواكا"، إلى أن صلاح عادل رقم الأوروغوياني، لويس سواريز، مهاجم ليفربول السابق في "البريميرليغ"، بتسجيله 69 هدفا خلال 98 مباراة، بينما وصل سواريز لهذا العدد بعد 110 مباراة.

وأعاد ليفربول الفارق الذي يفصله عن مانشستر سيتي، بطل الموسمين الماضيين، الفائز السبت على ليستر سيتي الثالث 1-0، أعاده إلى 22 نقطة.

المصدر: "وكالات"